وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 18:43

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - مصر - لبنان - كأس العرب

مصر الجزائر منتخب مصر كأس العرب أفشة
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