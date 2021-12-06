وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 18:43 كتب : أحمد الخولي محمد مجدي أفشة - مصر - لبنان - كأس العرب مصر الجزائر منتخب مصر كأس العرب أفشة نرشح لكم كأس العرب - مؤتمر كيروش: هدفنا الفوز على الجزائر.. ولن نغامر بـ أفشة كأس العرب - طرح تذاكر إضافية للقاء المرتقب بين مصر والجزائر مران منتخب مصر - مشاركة الـ23 لاعبا.. وكسر للروتين صلاح يتحدث عن ضم "أصدقائه للمنتخب" وأزمة الشارة مع فتحي.. والفارق بين الأهلي والزمالك أخر الأخبار بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي مؤتمر بوكيتينو: سبب غياب راموس عن لقاء بروج.. وإدارة سان جيرمان تدعمني 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا كأس العرب – وداعا نسور قاسيون.. منتخب موريتانيا يصعق سوريا بالنصر الأول في التاريخ 23 دقيقة | كأس العرب 2021 كأس العرب - تونس تتأهل متصدرة بإسقاط الإمارات وتضعها في طريق قطر 32 دقيقة | كأس العرب 2021 مؤتمر جوارديولا: دي بروين سيكون أساسيا ضد لايبزيج.. وموقفي من ضم داني أولمو 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 46 دقيقة | منتخب مصر بيدري: اللعب مع ميسي لا يجعلك تسأل.. ولذلك رفضني ريال مدريد 56 دقيقة | الدوري الإسباني كلوب عن تجديد صلاح: لا نخبر الجمهور بكل شيء.. الأمور واضحة لنا ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي كأس العرب - مؤتمر كيروش: هدفنا الفوز على الجزائر.. ولن نغامر بـ أفشة كلوب عن تجديد صلاح: لا نخبر الجمهور بكل شيء.. الأمور واضحة لنا كأس العرب - تونس تتأهل متصدرة بإسقاط الإمارات وتضعها في طريق قطر الأكثر مشاهدة 1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 2 أستون فيلا 1 ليستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 1 مانشستر يونايتد 0 كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي 3 توتنام هوتسبر 0 نورويتش سيتي انتهت الدوري الإيطالي 2 يوفنتوس 0 جنوى انتهت كأس الكونفدرالية 1 المصري 0 ريفيرز يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون - أرسنال لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - خيتافي - أتليتك بلباو لم تبدأ 22:00 كأس العرب 2021 - قطر - العراق لم تبدأ 21:00 كأس العرب 2021 - عمان - البحرين لم تبدأ 21:00 كأس العرب 2021 1 تونس 0 الإمارات انتهت دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - كلوب بروج لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - مانشستر سيتي لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - ميلان - ليفربول لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند - بشكتاش لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - بورتو - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00