وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر

كأس العرب - مؤتمر كيروش: هدفنا الفوز على الجزائر.. ولن نغامر بـ أفشة

كأس العرب - طرح تذاكر إضافية للقاء المرتقب بين مصر والجزائر

صلاح يتحدث عن ضم "أصدقائه للمنتخب" وأزمة الشارة مع فتحي.. والفارق بين الأهلي والزمالك