كأس العرب - تونس تتأهل متصدرة بإسقاط الإمارات وتضعها في طريق قطر

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة تونس والإمارات

انتفض منتخب تونس من عثرته في الجولة الماضية ضد سوريا وفاز على الإمارات بهدف على ملعب الثمامة اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

واقتنصت تونس صدارة ترتيب المجموعة الثانية رافعة رصيدها إلى 6 نقاط مثل الإمارات الوصيفة، وللأولى أفضلية على الأخيرة بسبب فارق الأهداف.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة في الدقيقة العاشرة.

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وهيمنت نسور قرطاج على المواجهة منذ اللحظة الأولى وأبدع القائد يوسف المساكني واخترق الدفاع الإماراتي وراوغ الحارس خالد عيسى قبل أن تصل الكرة لزميله سيف الدين الجزيري ليضعها بسهولة في الشباك محرزا التقدم عند الدقيقة العاشرة.

هدف هو الثالث لمهاجم الزمالك في البطولة ليتصدر ترتيب الهدافين منفردا.

وواصلت تونس سيطرتها وأهدر الجزيري فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 44 بتسديد الكرة في القائم إثر تمريرة أرضية من اليمين.

وتحسن أداء الإماراتيين في الشوط الثاني وتصدى المعز حسن حارس تونس لفرصة خطيرة في الدقيقة 53 إثر اصطدام الكرة بمدافع فريقه.

لكن تونس انتزعت فوزا مستحقا لتقبض على الصدارة.

وستلعب تونس الساعة 5 مساء يوم الجمعة ضد وصيف المجموعة الأولى، العراق أو عمان أو البحرين، في الدور ربع النهائي

بينما ستصطدم الإمارات بالمضيفة قطر بطلة آسيا الساعة 9 مساء الجمعة.

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