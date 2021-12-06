بيدري: اللعب مع ميسي لا يجعلك تسأل.. ولذلك رفضني ريال مدريد

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

بيدري جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

أبدى بيدري لاعب وسط برشلونة ثقته في المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، معتقدا أن الفريق سيتحسن تحت قيادته، وذلك في حديثه بعد فوزه بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب.

وقال بيدري في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول": "أنا مقتنع أننا سنتحسن مع تشافي. لديه أفكار واضحة عن اللعبة".

وعن فوزه بالجائزة قال: "إنها مكافأة عمل جيد على مدار العام ومن المرائع أن أفوز بها، ولكن الألقاب الجماعية هي الأكثر أهمية".

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وأضاف "أتمنى أن تكون فقط بداية مسيرة رائعة، وفخور بأن أحمل هذه الجائزة بعد وحشين مثل كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان) وماتيس دي ليخت (مدافع يوفنتوس)".

واسترجع بيدري ذكرياته عن العام الماضي قائلا: "المباراة ضد يوفنتوس في تورينو ستواصل كونها مميزة بالنسبة لي، حيث كانت بدايتي في دوري ابطال أوروبا، وفزنا ولعبنا مباراة رائعة".

وتابع "اللحظة التالية هي اللعب مع ليونيل ميسي. من السهل أن تستمتع. كل مرة لعبت معه كنت أبحث عنه، فأنت لا تضطر للتساؤل كثيرا، كونك تعرف أنه سيفعل الأشياء بطريقة جيدة".

وذكر بيدري أن ريال مدريد لم يرَ له أي مستقبل، ولذلك يشعر بالامتنان لنادي لاس بالماس، حيث قال: "بدون لاس بالماس لم أكن لأتواجد هنا وأتحدث معكم. قضيت أسبوعا من الاختبارات في ريال مدريد، ولكن وفقا لهم لم أملك المستوى".

وأوضح "لذلك كان لاس بالماس في عمر 15 عاما هو الخيار الطبيعي، لأن أي طفل في جزر الكاناري يحلم باللعب هناك، كونه الفريق الأكثر أهمية مع تينيريفي".

يذكر أن بيدري يغيب حاليا بسبب الإصابة، ومن المنتظر عودته مع بداية العام الجديد.

برشلونة الدوري الإسباني تشافي بيدري
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