مران الأهلي – مشاركة حسام حسن.. وتحديد موعد عودة أليو ديانج

شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الإثنين مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق في جزء منه قبل استكماله البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

ويعاني حسام حسن من كدمة في الركبة تعرض لها في مواجهة غزل المحلة.

واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالجهاز المعاون له قبل أن يلقي محاضرة على اللاعبين.

وخضع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق لتدريبات بدنية.

وخاض الفريق تقسيمة بكامل مساحة الملعب.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موعد عودة أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها.

وقال عبد الحفيظ إن ديانج سيعود إلى القاهرة مساء غد الثلاثاء قادما من مالي على أن ينتظم في المران يوم الأربعاء المقبل.