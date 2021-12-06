راموس يغيب عن لقاء كلوب بروج

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 18:12

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

سيغيب سيرجيو راموس مدافغ باريس سان جيرمان عن لقاء فريقه ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

راموس شارك لأول مرة كأساسي أمام سانت إيتيان يوم 28 نوفمبر الماضي قبل أن يغيب أمام نيس ولانس بسبب إصابة عضلية.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان في مؤتمر صحفي: "اليوم هي المرة الأولى التي يستطيع فيها الإحماء، لقد أدى بعض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم".

أخبار متعلقة
كاسيميرو: قد أبدو كذلك لكنني إنسان ولست رجلا آليا ميرور: ريال مدريد يبحث عن رحيل هازارد بأي ثمن ديبالا: هناك أشياء في يوفنتوس أهم من تمديد تعاقدي حاليا سكاي: الشرطة الألمانية تحقق في تصريحات بيلينجهام حول حكم مباراة بايرن ودورتموند

ونفى الأرجنتيني أن يكون غياب راموس عن القائمة بسبب قرار فني، وأوضح "سنرى تطور حالته في الأيام القليلة المقبلة".

فيما أكد النادي في بيان "سيرجيو راموس سيغيب عن اللقاء يواصل التأهيل من أجل العودة إلى الفريق خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

حين شارك بشكل أساسي لأول مرة منذ فترة طويلة، قال الإسباني عبر تويتر: "فوز وعودة للملعب. ليس لديكم فكرة كم انتظرت هذه اللحظة طويلا، عشت شهورا صعبة. كثير من الشكوك والتغيرات وفوق كل ذلك الألم بسبب عدم قدرتي على فعل أكثر شيء أحبه، لعب كرة القدم، لكن كل هذا بات ورائي الآن".

وأضاف "تجربة تعلمت منها، حان الآن التطلع لما هو قادم بتفائل وطموح. شكرا على وجودكم وتشجيعكم، خاصة عائلتي التي دوما ساندتني. أمامنا الكثير".

غاب راموس بسبب الإصابة عن الملاعب أكثر من 6 أشهر.

منذ 5 مايو الماضي لم يخض أي مباراة حتى ظهر مع باريس ضد سانت ايتيان.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن باريس يفكر في الاستغناء عن اللاعب المخضرم بسبب إصابته "المزمنة".

لكن راموس (35 عاما) عاد للملاعب أخيرا.

باريس سان جيرمان سيرجيو راموس كلوب بروج
نرشح لكم
مبابي عن مستقبله: سألعب مع ناد كبير في كل الأحوال ميسي يضرب القائم.. فينالدوم ينقذ باريس في الوقت القاتل أمام لانس تشكيل باريس - إيكاردي وميسي في الهجوم.. ومبابي على مقاعد البدلاء ميسي: لا أهتم إن كنت الأفضل أم لا
أخر الأخبار
بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر بوكيتينو: سبب غياب راموس عن لقاء بروج.. وإدارة سان جيرمان تدعمني 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب – وداعا نسور قاسيون.. منتخب موريتانيا يصعق سوريا بالنصر الأول في التاريخ 26 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - تونس تتأهل متصدرة بإسقاط الإمارات وتضعها في طريق قطر 34 دقيقة | كأس العرب 2021
مؤتمر جوارديولا: دي بروين سيكون أساسيا ضد لايبزيج.. وموقفي من ضم داني أولمو 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 49 دقيقة | منتخب مصر
بيدري: اللعب مع ميسي لا يجعلك تسأل.. ولذلك رفضني ريال مدريد 59 دقيقة | الدوري الإسباني
كلوب عن تجديد صلاح: لا نخبر الجمهور بكل شيء.. الأمور واضحة لنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية