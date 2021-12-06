راموس يغيب عن لقاء كلوب بروج

سيغيب سيرجيو راموس مدافغ باريس سان جيرمان عن لقاء فريقه ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

راموس شارك لأول مرة كأساسي أمام سانت إيتيان يوم 28 نوفمبر الماضي قبل أن يغيب أمام نيس ولانس بسبب إصابة عضلية.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان في مؤتمر صحفي: "اليوم هي المرة الأولى التي يستطيع فيها الإحماء، لقد أدى بعض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم".

ونفى الأرجنتيني أن يكون غياب راموس عن القائمة بسبب قرار فني، وأوضح "سنرى تطور حالته في الأيام القليلة المقبلة".

فيما أكد النادي في بيان "سيرجيو راموس سيغيب عن اللقاء يواصل التأهيل من أجل العودة إلى الفريق خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

حين شارك بشكل أساسي لأول مرة منذ فترة طويلة، قال الإسباني عبر تويتر: "فوز وعودة للملعب. ليس لديكم فكرة كم انتظرت هذه اللحظة طويلا، عشت شهورا صعبة. كثير من الشكوك والتغيرات وفوق كل ذلك الألم بسبب عدم قدرتي على فعل أكثر شيء أحبه، لعب كرة القدم، لكن كل هذا بات ورائي الآن".

وأضاف "تجربة تعلمت منها، حان الآن التطلع لما هو قادم بتفائل وطموح. شكرا على وجودكم وتشجيعكم، خاصة عائلتي التي دوما ساندتني. أمامنا الكثير".

غاب راموس بسبب الإصابة عن الملاعب أكثر من 6 أشهر.

منذ 5 مايو الماضي لم يخض أي مباراة حتى ظهر مع باريس ضد سانت ايتيان.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن باريس يفكر في الاستغناء عن اللاعب المخضرم بسبب إصابته "المزمنة".

لكن راموس (35 عاما) عاد للملاعب أخيرا.