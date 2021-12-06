كأس العرب - مدرب المغرب: ليس مسموحا لنا أو للسعودية بلعب مباراة باردة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

أبدى حسين عموتة مدرب منتخب المغرب للمحليين المشارك في بطولة كأس العرب اعتقاده أنه لا يسمح له بلعب مباراة باردة مع منتخب السعودية رغم ضمانه للتأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي: "المشاركة القيمة ليست فقط بالحضور والنشاط الفني للاعبين فقط بل بالحضور المميز للجمهور المغربي. الجماهير حضرت بكثرة طيلة تواجدنا في المسابقة ونشكرها على هذا الدعم المعنوي الذي تقدمه لمنتخبها لأن الجمهور واللاعبين فريق واحد".

وأضاف "نأتي إلى كل مباراة للتعلم والاستفادة، وبالتالي ليس من المسموح لنا أو لللمنتخب السعودي بلعب مباراة باردة، لإنجاح هذه البطولة وللاستفادة بدنيا وذهنيا وتكتيكيا يجب علينا أن نلعب بحضور جيد واندفاع جيد وتكتيك جيد وتطبيق جيد أيضا".

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وأوضح "نحن نحضر للحصول على النقاط الثلاث ولكن ليس فقط لأجل الفوز بل لتحقيق الاستفادة وتقديم مؤشرات جيدة هجوميا ودفاعيا. النتيجة دائما ما تأتي من خلال هذه المؤشرات".

وعن لاعبه أيوب العملود قال: "للأسف سيتأخر ظهوره مع الفريق لأنه يحتاج لفترة أطول للاستشفاء، ولذلك أظن أنه سيكون هناك صعوبات كثيرة في رجوعه للفريق".

في الإطار ذاته قال مروان سعدان لاعب المنتخب المغربي: "مبروك لنا جميعا التأهل. جميع اللاعبين لديهم عقودهم ولم يكن هناك ضغوطات بشأن العروض".

"نريد اغتنام الكأس في نهاية المطاف، ونود اللعب بشكل جيد وشخصية جماعية، ليقدم كل لاعبي المغرب مستوى مرتفع بإذن الله".

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثالثة بـ6 نقاط بعد فوزه على فلسطين والأردن بنفس النتيجة 4-0، فيما يملك منتخب السعودية نقطة وحيدة بعد خسارته أمام الأردن بهدف نظيف وتعادله مع فلسطين 1-1، أي يحتاج إلى الفوز على المغرب وتعادل الأردن مع فلسطين.

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