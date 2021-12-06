مران الزمالك - انتظام حامد وعاشور.. وراحة لـ شيكابالا وعبد الشافي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات داخل مجمع الصالات خلال مران اليوم الإثنين، تحت إشراف الجهاز الفني بفيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات بعد الانتهاء من فقرة الإطالات، وأدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية بالكرة في جزء من الملعب.

وانتظم الثنائي طارق حامد وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الإثنين.

ويشارك الثنائي في التدريبات بشكل طبيعي بعدما حصلا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية في اليومين السابقين.

وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم خلال اليومين السابقين، وفقا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص كارتيرون على عقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.

ومنح كارتيرون محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

واكتفى كارتيرون بخوض شيكابالا وعبد الشافي برنامجا تأهيليا واستشفاء وذلك عقب مشاركتهما أمس في اللقاء الودي أمام بايونيرز والذي انتهي بفوز الزمالك بخماسية دون رد.

ومن المقرر أن ينتظم ثنائي الزمالك في التدريبات المقبلة للفريق بشكل طبيعي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية على هامش المران اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، حيث خاضوا مباريات تنس أرضي بالكرة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لرفع الضغط الذهني عن اللاعبين.

وخاض محمود علاء ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا فقرة خاصة بالتسديد على المرمى بنهاية المران اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام علاء وأوباما وروقا بعمليات التسديد من مسافات قصيرة وبعيدة المدى على المرمى، وذلك بجانب التمرين على الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء باستخدام حائط صد.

وظهر ثلاثي الزمالك بشكل متميز في فقرة التسديد، كما تصدى السيد عطية حارس المرمى لكرات عديدة بشكل متميز.

وقاد أوليفيرا حراس مرمى الزمالك للتدريب على أمور فنية خاصة منها التعامل مع الكرات القريبة من منطقة الجزاء، والتسديد من جميع المسافات والزوايا، بجانب العرضيات واستخلاص الكرة قبل مهاجمي الخصم.

وشدد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن حالة إسلام جابر لاعب الفريق وعمرو أبو العز المدير الإداري مطمئنة ويواصلان البروتوكول العلاجي الموضوع لهما للتعافي من فيروس كورونا.

ويواصل الطبيب متابعة حالة الثنائي والاطمئنان على سير البروتوكول العلاجي لهما حتي التعافي من الإصابة بفيروس كورونا والتي تعرضا لها خلال الأيام الماضية .

كما أشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن إسلام جابر لاعب الفريق خضع لبعض الفحوص الطبية والتحاليل ضمن البرنامج العلاجي له وجاءت مطمئنة مضيفا أن اللاعب سيخضع لمسحة طبية وكذلك عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق خلال الأيام القادمة للاطمئنان عليهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على بايونير بخماسية دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ضمن استعدادات الفريق الأبيض للقاء المقاولون العرب.