كأس العرب - مؤتمر كيروش: هدفنا الفوز على الجزائر.. ولن نغامر بـ أفشة

شدد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على أن الفراعنة سيدخلون مباراة الغد أمام الجزائر من أجل الفوز مشيرا إلى أنه لا توجد خلطة سحرية للنجاح في كرة القدم.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجزائري غدا الثلاثاء. (طالع تفاصيل المباراة

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "سنلعب مباراة الجزائر بروح الجماعة التي تميزنا، سنعمل بقوة من أجل الفوز. كل مباراة بالنسبة لنا هي مباراة نهائية، ونتمنى أن تتوافر لنا كل الشروط من أجل لعب مباراة قوية مع المنتخب الجزائري".

وأضاف "المنتخب المصري يضم عناصر جيدة، سنعمل بجد لنظهر تفوقنا. هدفنا هو الفوز في كل مباراة الوصول لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة مع الأخذ في الاعتبار احترام الفرق الأخرى".

وتابع "لا نتعرض لضغوطات مع كوننا محترفين وهذا جزء من عملنا ونتطلع لمزيد من التطور، نريد الأفضل دائما والكل في منافسة مع نفسه والبقية وهذا شيء جيد بالنسبة لنا. متحمس لمباراة الغد وستكون ممتعة لمحبي كرة القدم والمشجعين ونحن نتطلع لها".

واستمر "لا توجد خلطة سحرية للنجاح في كرة القدم ولكن العمل المتواصل والروح القتالية والتنافسية تأتي بالنتائج المنتظرة".

وواصل " التفوق يعود للاعبين فهم يعملون بجماعية، تشعر كأنهم يلعبوا مع بعضهم البعض منذ سنوات طويلة وحتى اللاعبين القدامى يدعمون الجدد وهذا مانريده أن يستمر دائما".

واستطرد "أفشة غير جاهز 100% لمباراة الجزائر ولن نخاطر به، لدينا العديد من اللاعبين الجاهزين لتأدية المطلوب منهم في المباراة".

وأتم "المنتخبان سيدخلان مباراة الغد من أجل كسب الصدارة، نلعب من أجل سمعتنا ونأخذها في عين الاعتبار وعلينا كذلك أن نظهر مهارتنا".

ويتساوى منتخب مصر مع الجزائر برصيد 6 نقاط مع التساوي في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة أيضا.