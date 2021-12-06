كأس العرب - مؤتمر الشناوي: نعلم الجزائر جيدا ونحن أشقاء.. صلاح والنني على تواصل معنا

يرى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أن التفاصيل الصغيرة أهم شيء في المباريات الكبرى مثل مواجهة الفراعنة ضد الجزائر.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر في التاسعة من مساء الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات.

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة ولكل منهما ست نقاط وستة أهداف ولم يستقبل أي منهما أهداف.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة قوية ونعلم الجزائر جيدا، وليست أول مرة بين الفريقين".

وأضاف "ربما هذه أول مرة نلعب ضد القائمة الحالية، لكن نتحدث عن المباراة أن نركز أكثر وننفذ تعليمات المدير الفني في الملعب".

وشدد الشناوي "التفاصيل الصغيرة أهم شيء، وتركيزنا على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة".

وتابع الشناوي "ظهرنا في المباراة الأولى بشكل جيد وتحسن الأداء أكثر في المباراة الثانية، الجزائر منتخب قوي وسيكون التركيز كبير ونعلم تاريخ المواجهات بين الفريقين".

وعن حساسية مواجهات الفريقين أوضح "مصر والجزائر أشقاء والحساسية داخل الملعب فقط، بعد نهاية اللقاء نحيي بعضنا البعض، وكل جمهور يرغب في فوز فريقه لكن المنافسة يجب أن تكون داخل الملعب وغير ذلك نحن أشقاء".

وكشف الشناوي "محمد صلاح والنني على تواصل دائم معنا، نحن نلعب باسم مصر وكلاعبين كبار نحاول أن ننقل لزملائنا الجدد الخبرات".

واختتم حارس مرمى منتخب مصر تصريحاته "هدفنا الوصول حتى نهاية البطولة".

ويلعب متصدر المجموعة مع ثاني المجموعة الثالثة بين منتخبات فلسطين والسعودية والأردن.

أما ثاني المجموعة بين مصر والجزائر فيصطدم بمواجهة المغرب في ربع النهائي.