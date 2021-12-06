كاسيميرو: قد أبدو كذلك لكنني إنسان ولست رجلا آليا

شدد كاسيميرو لاعب ريال مدريد على أنه يحتاج إلى الراحة مثل باقي اللاعبين في العالم.

ويلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في مباراة ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وظهر كاسيميرو في المؤتمر الصحفي برفقة كارلو أنشيلوتي.

وجاء مؤتمر كاسميرو كالآتي

"خسارة بنزيما؟ هي خسارة أفضل لاعب رقم 9 في العالم وأحد أفضل اللاعبين في العالم لكن لدينا يوفيتش وماريانو، لوكا لعب مباراة رائعة ضد ريال سوسيداد ولم يكن الأمر سهلا".

"راموس وفاران يمثلان حقبة لهذا النادي، وميليتاو وألابا يقدمان موسما رائعا، تغير ميليتاو كان مثيرا للإعجاب ونحن نعرف ألابا بالفعل، من السهل اللعب معهم".

"مبابي؟ هو ليس لاعبنا، من الصعب الحديث عن شخص ليس هنا، هو لاعب عظيم ومتوافق مع أي شخص في العالم بما في ذلك فينيسيوس، أنا أحب كرة القدم وكل من يحبها يعرف أن مبابي لاعب رائع".

"فينيسيوس؟ إنه لشرف كبير أن يكون لدينا لاعب مثله، الفارق بين الموسم الحالي والماضي هو أنه يكون في القمة حتى اللعب بشكل غير جيد مثل مباراة إشبيلية، الآن هو يحدد المباريات بدون أن يلعب بشكل جيد وهو أمر لا يفعله الجميع".

"هو في لحظة مهمة في مسيرته إنه مهم جدا بالنسبة لنا، من الصعب مقارنته مع لاعبين من دوريات أخرى لا أشاهدها كل يوم، أنا أشاهد فيني كل يوم ولا أعرف إذا كان البرازيلي الأفضل في العالم نحن كثيرون، جابرييل خيسوس، وفيرمينو، ونيمار لكنه من أفضل 3 أنا سعيد جدا بالنسبة له إنه فتى عانى الكثير".

"التعب؟ فريق العمل يعرف جيدا كل شيء، الطعام وما هو موجود خارج الملعب قد لا يبدو الأمر كذلك ولكنني إنسان ولست آليا".

"عندما نتحدث عن ريال مدريد فإن المطلب هو أن تكون الأفضل في العالم سواء كان عمرك 18 أو 35، لهذا نحن النادي الأفضل في العالم، لقد أتينا من البرازيل والتكيف يكون أصعب قليلا".

"هناك حديث دائما لكن الجهاز الفني على دراية بكل شيء، ليدنا فريق رائع وهو أهم شيء على الإطلاق".

"نواجه المباريات دائما بنفس الطريقة بجدية واحترام، نحن نلعب على المركز الأول ضد خصم قوي، ذاهبون للمباراة بكل احترام وهدوء".

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.