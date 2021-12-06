انتهت كأس العرب - تونس (1) (0) الإمارات.. سوريا (1) (2) موريتانيا

تابع مباشرة الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في كأس العرب 2021.

تونس تواجه الإمارات، طالع اللقاء دقيقة بدقيقة من هنا

ويلعب منتخب سوريا ضد موريتانيا.

طالع ترتيب المجموعة حاليا بالضغط هنا

----

نهاية المباراتين - الترتيب النهائي للمجموعة:

تونس - 6 نقاط - أهداف +3

الإمارات - 6 نقاط - أهداف +1

سوريا - 3 نقاط - اهداف صفر

موريتانيا - 3 نقاط - أهداف -4

نهاية مباراة سوريا وموريتانيا بفوز الأخيرة 2-1

ق90+4: جوووووووووول لموريتانيا. الطنجي يضرب الكرة برأسه لكن حارس سوريا يردها قبل أن يتابعها الأول في الشباك

ق90+1: أوووووووووه! فرصة خطيرة لسوريا والكرة تصطدم بالعارضة

ق68: مشاركة فخر الدين بن يوسف بدلا من الجزيري في تبديل تونسي

ق65: محاولات سورية وتسديد الكرة في الحائط البشري إثر ركلة حرة.

ق56: ضربة رأس للجزيري لكن يمسكها حارس الإمارات بسهولة

ق53: أوووووووه! المعز حسن حارس تونس يبعد كرة خطيرة ارتدت من دفاع فريقه

ق52: جوووووووووول! لسوريا سجله محمود البحر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية تابعها برأسه لكن الكرة ارتدت ليكملها في الشباك

ق49: تسديدة قوية من نعيم السليتي تمر بجوار قائم الإمارات

ق50: جوووووووووول! سويد محمد يسجل الهدف الأول لموريتانيا من ضربة رأس إثر ركلة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول - الترتيب الحالي للمجموعة:

تونس - 6 نقاط - أهداف +3

الإمارات - 6 نقاط - أهداف +1

سوريا - 4 نقاط

موريتانيا - نقطة

ق44: أوووووووووووه! الجزيري يهدر فرصة غريبة بالتسديد في القائم إثر انفراد تام. تونس تهدر الثاني بغرابة

ق40: الإمارات تحاول من اليمين لكن تمريراتها العرضية يبعدها الدفاع التونسي

ق34: فرصة هائلة لموريتانيا. مامادو نياس يهدر الكرة بتسديدها بجوار القائم

ق31: سيطرة سورية أمام موريتانيا، ومحاولات لرفاق البحر. التعادل لن يفيدهم في ظل تفوق تونس على الإمارات

ق26: فرصة هائلة ضائعة من تونس إثر ركلة حرة. ردها حارس ودفاع الإمارات أكثر من مرة

ق20: سيطرة تونسية أمام الإمارات، والمواجهة متكافئة بين سوريا وموريتانيا مع غياب الفرص

ق16: ضغط تونسي مستمر لتسجيل الهدف الثاني الذي سيؤمن عبور نسور قرطاج للدور ربع النهائي

ق10: جوووووووول لتونس. سجله سيف الدين الجزيري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تحصل على الكرة إثر مرور رائع ليوسف المساكني الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ حارس المرمى

ق9: الحذر يسيطر على لقاء تونس والإمارات، وموريتانيا تضغط سوريا

ق6: بداية جريئة لمنتخب موريتانيا، يحاول مباغتة مرمى سوريا. المرابطون أملهم قائم في التأهل لدور الـ8

ق5: ثبات في أداء الإمارات ولم تخلق تونس أي فرصة خطيرة على المرمى حتى الآن. التعادل قد لا يكفي نسور قرطاج للتأهل للدور الثاني

بداية المباراتين