كأس العرب - طرح تذاكر إضافية للقاء المرتقب بين مصر والجزائر

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 15:50

كتب : FilGoal

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قررت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2021 طرح تذاكر إضافية لمباراة مصر والجزائر يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويلتقي المنتخبان في لقاء حاسم على صدارة المجموعة الرابعة بعد ضمانهما التأهل لدور الـ8.

ونفدت 85% من تذاكر المباراة يوم الإثنين في ظل زيادة الطلب عليها.

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ويستضيف ملعب الجنوب المباراة التي تنطلق الساعة 9 مساء.

وإذا انتهى اللقاء بالتعادل فسيتحدد بطل المجموعة بناء على نقاط اللعب النظيف.

ولو تساوت نقاط المنتخبين في اللعب النظيف ستحسم القرعة ترتيبهما.

ويتصدر الفريقان ترتيب المجموعة حاليا في ظل تساويهما في عدد النقاط والأهداف المسجلة والأهداف المقبولة ونقاط اللعب النظيف.

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