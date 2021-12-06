كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: نكمل البطولة بـ18 لاعبا فقط

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

عدنان حمد

أوضح عدنان حمد مدرب الأردن فقدان فريقه للعديد من اللاعبين، بسبب الإصابة البدنية أو الإصابة بفيروس كورونا، أمام فلسطين يوم الثلاثاء في كأس العرب 2021.

وقال العراقي في مؤتمر صحفي:"نفتقد العديد من اللاعبين، القائمة بها 18 لاعبا نكمل بهم البطولة".

وواصل "نريد الفوز على فلسطين، لكن التعادل قد يمنحنا التأهل للدور ربع النهائي".

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ويحتل الأردن المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة ورصيده 3 نقاط خلف المغرب المتصدر بست نقاط.

والتعادل ضد فلسطين سيؤهل الأردن إن لم تفز السعودية على المغرب.

ويلعب الأردن ضد فلسطين 5 مساء يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الأردن فلسطين كأس العرب
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