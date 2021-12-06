تشكيل كأس العرب - الجزيري والمساكني يقودان تونس.. وتيجالي في هجوم الإمارات
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 16:09
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا تونس والإمارات تشكيل مباراتهما اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب 2021.
وجاء تشكيل تونس:
حراسة المرمى: المعز حسن
خط الدفاع: بلال العيفة – ياسين مرياح – غيلان شعلالي - محمد دراجير
خط الوسط: حنبعل المجبري – فرجاني ساسي – محمد أمين بن حميدة
خط الهجوم: نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري – يوسف المساكني
بينما تشكيل الإمارات:
حراسة المرمى: خالد عيسى
الدفاع: وليد عباس – محمد العطاس – بندر الأحبابي - محمود خميس
الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان
أمامهما: علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو
الهجوم: سيباستيان تيجالي
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.