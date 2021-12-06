تشكيل كأس العرب - الجزيري والمساكني يقودان تونس.. وتيجالي في هجوم الإمارات

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

تونس موريتانيا كأس العرب

أعلن منتخبا تونس والإمارات تشكيل مباراتهما اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وجاء تشكيل تونس:

حراسة المرمى: المعز حسن

أخبار متعلقة
كأس العرب - حكم أرجنتيني لمباراة مصر والجزائر أحمد دياب لـ في الجول: موقف مباريات الأهلي في الدوري يتحدد وفقا لموعد السوبر ومونديال الأندية الأهلي والاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع إبراهيموفيتش: أخاف قليلا من التوقف عن لعب كرة القدم

خط الدفاع: بلال العيفة – ياسين مرياح – غيلان شعلالي - محمد دراجير

خط الوسط: حنبعل المجبري – فرجاني ساسي – محمد أمين بن حميدة

خط الهجوم: نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري – يوسف المساكني

بينما تشكيل الإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: وليد عباس – محمد العطاس – بندر الأحبابي - محمود خميس

الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان

أمامهما: علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

الهجوم: سيباستيان تيجالي

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

تونس الإمارات كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 38 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر ساعة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد..تهديد أول من الضيوف ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة