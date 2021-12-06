تشكيل كأس العرب - البحر في هجوم سوريا.. ولاعب المقاولون يقود موريتانيا

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو سوريا بهدف محمد العنز

أعلن منتخبا سوريا وموريتانيا تشكيل مباراتهما اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب 2021.

وجاء تشكيل سوريا:

حارس المرمى: خالد عثمان

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الدفاع: محمد صهيوني - ثائر كروما - مؤيد الخولي - يوسف محمد - عمرو جنيات

وسط الملعب: ورد السلامة - محمد عنز - أوليفر كاسكاو - محمد عثمان

الهجوم: محمود البحر

بينما تشكيل موريتانيا:

حراسة المرمى: مباكي نداي

الدفاع: دياو المصطفى - سي أبلاي - ارونا أبو ديمبا - تراوري ديمبا

الوسط: جسوما فوفانا - بودا محسن - سويد محمد - يالي ديلاهي

الهجوم: تيام إدريسا - مامادو نياس

وخسرت موريتانيا أول مباراتين لكن فرصتها قائمة في التأهل للدور ربع النهائي. عليها أن تفوز وأن تخسر تونس أمام الإمارات، وأن يكون فارق أهدافها أفضل من تونس وسوريا.

بينما الفوز يضمن لسوريا التأهل للدور ربع النهائي إن لم تنتصر تونس على الإمارات.

وإذا فازت سوريا على موريتانيا وانتصرت تونس على الإمارات، فسيحدد فارق الأهداف بطل ووصيف المجموعة بين الثلاثي سوريا وتونس والإمارات.

وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط وتليها تونس بثلاث نقاط مثل سوريا ولا رصيد لموريتانيا.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 2.

سوريا موريتانيا كأس العرب
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