كأس العرب - حكم أرجنتيني لمباراة مصر والجزائر

عينت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2021 الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو لمباراة مصر والجزائر.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

ويقود تيو المباراة الأولى له خلال مسيرته لمنتخب مصر أو لأي فريق مصري في جميع المناسبات.

وقاد تيو مباراة واحدة خلال بطولة كأس العرب والتي جمعت بين الأردن والمغرب في الجولة الثانية والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الماضية على السودان بخمسة أهداف دون مقابل، بينما فاز منتخب الجزائر على لبنان بهدفين دون رد.

ويتساوى منتخب مصر والجزائر في صدارة جدول الترتيب برصيد ست نقاط لكل منهم وبالتساوي في فارق الأهداف والإنذارات، وستكون المواجهة هي المحددة لمتصدر المجموعة.