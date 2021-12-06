أحمد دياب لـ في الجول: موقف مباريات الأهلي في الدوري يتحدد وفقا لموعد السوبر ومونديال الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن عدم وصول خطابات رسمية تفيد بالموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي أو كأس أمم إفريقيا حتى الآن.

وكان الاتحاد المغربي قد أعلن عبر FilGoal.com عن تحديد يوم 22 ديسمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي ضد الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في قطر.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "لن نصدر قرارات حاليا تخص مسابقة الدوري وبالأخص مباريات الأهلي قبل أن تصلنا خطابات رسمية بموعد السوبر الإفريقي وكأس الأمم الإفريقية".

وعن إمكانية تأجيل مباراتين للأهلي أوضح "درسنا كافة الحلول المقترحة ولدينا تصور لكل موعد مقترح سواء كان الأمر عن السوبر الإفريقي أو كأس الأمم الإفريقية".

ومن المفترض أن يواجه الأهلي فريق فيوتشر يوم 21 من ديسمبر الجاري في الجولة السابعة وضد بيراميدز يوم 25 في الجولة الثامنة

واختتم دياب تصريحاته "ننتظر الإعلان الرسمي عن موعد البطولتين قبل أن نصدر قراراتنا بشأن جدول الدوري ومباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز".

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com عن مقترح بتقديم موعد كأس الأمم الإفريقية إلى أحد أيام الفترة من 4 إلى 6 يناير المقبل بدلا من 9 للحاق اللاعبين بكأس العالم للأندية.

وكان فيفا قد أعلن إقامة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.