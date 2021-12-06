أحمد دياب لـ في الجول: موقف مباريات الأهلي في الدوري يتحدد وفقا لموعد السوبر ومونديال الأندية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 14:53

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبو الأهلي هدف بيرسي تاو أمام المحلة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن عدم وصول خطابات رسمية تفيد بالموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي أو كأس أمم إفريقيا حتى الآن.

وكان الاتحاد المغربي قد أعلن عبر FilGoal.com عن تحديد يوم 22 ديسمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي ضد الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في قطر.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "لن نصدر قرارات حاليا تخص مسابقة الدوري وبالأخص مباريات الأهلي قبل أن تصلنا خطابات رسمية بموعد السوبر الإفريقي وكأس الأمم الإفريقية".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي في الجول يكشف – ماذا حدث في اجتماع الأهلي مع ممثلي فيفا وكاف.. عرض مرفوض واقتراح الكومي: الإسماعيلي يريد بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم الأهلي.. ومبادرة من أجل السلحدار الأهلي يكشف عن سبب اجتماع الخطيب مع موسيماني وياسين منصور

وعن إمكانية تأجيل مباراتين للأهلي أوضح "درسنا كافة الحلول المقترحة ولدينا تصور لكل موعد مقترح سواء كان الأمر عن السوبر الإفريقي أو كأس الأمم الإفريقية".

ومن المفترض أن يواجه الأهلي فريق فيوتشر يوم 21 من ديسمبر الجاري في الجولة السابعة وضد بيراميدز يوم 25 في الجولة الثامنة

واختتم دياب تصريحاته "ننتظر الإعلان الرسمي عن موعد البطولتين قبل أن نصدر قراراتنا بشأن جدول الدوري ومباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز".

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com عن مقترح بتقديم موعد كأس الأمم الإفريقية إلى أحد أيام الفترة من 4 إلى 6 يناير المقبل بدلا من 9 للحاق اللاعبين بكأس العالم للأندية.

وكان فيفا قد أعلن إقامة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

الأهلي الدوري المصري أمم إفريقيا السوبر الإفريقي رابطة الأندية
نرشح لكم
الكومي: الإسماعيلي يريد بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم الأهلي.. ومبادرة من أجل السلحدار الأهلي يكشف عن سبب اجتماع الخطيب مع موسيماني وياسين منصور عامر حسين يكشف كيف سيتعامل مع أجندة الأهلي وقت السوبر الإفريقي الخطيب يرد على سؤال "هل يستمر موسيماني مع الأهلي؟"
أخر الأخبار
كأس العرب - حكم أرجنتيني لمباراة مصر والجزائر 5 دقيقة | كأس العرب 2021
أحمد دياب لـ في الجول: موقف مباريات الأهلي في الدوري يتحدد وفقا لموعد السوبر ومونديال الأندية 16 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش: أخاف قليلا من التوقف عن لعب كرة القدم 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
الاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع 42 دقيقة | إفريقيا
كأس العرب - بوقرة يتحدث عن الفارق بين مواجهة مصر كلاعب ومدرب.. والعلاقة بين المنتخبين 57 دقيقة | كأس العرب 2021
خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي ساعة | إفريقيا
ديبالا: هناك أشياء في يوفنتوس أهم من تمديد تعاقدي حاليا ساعة | الدوري الإيطالي
في الجول يكشف – ماذا حدث في اجتماع الأهلي مع ممثلي فيفا وكاف.. عرض مرفوض واقتراح ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي