إبراهيموفيتش: أخاف قليلا من التوقف عن لعب كرة القدم

كشف زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان عن خوفه من الإعتزال والتوقف عن لعب كرة القدم.

وقال المهاجم صاحب الـ 40 عاما عبر برنامج تشي تيبمو تشي الإيطالي: "أريد أن ألعب لأطول مدة ممكنة، لدي ذلك الأدرينالين وساستمر".

وتابع "دعونا نضغط على ميلان هنا لمنحي فترة تمديد وآمل أن أبقى في ميلان مدى الحياة، لا يزال لدي أهداف يمكنني تحقيقها وأريد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى".

وأضاف "لا أعرف ما سأفعله عقب التوقف عن لعب كرة القدم لذلك أنا خائف قليلا من التوقف، سنرى ولكن أنا أرغب في الاستمرار حتى لا أشعر بالندم فيما بعد".

وشارك إبراهيموفيتش منذ بداية الموسم الحالي في 12 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين.