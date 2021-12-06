كأس العرب - بوقرة يتحدث عن الفارق بين مواجهة مصر كلاعب ومدرب.. والعلاقة بين المنتخبين

أعرب مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر خلال بطولة كأس العرب عن استعداد فريقه لمواجهة مصر في ختام دور المجموعات.

وشدد بوقرة أن العلاقة بين المنتخبين جيدة ودائما ما تتمتع المواجهات بين المنتخبين ذات طابع أخوي.

ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر في التاسعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

وقال مجيد بوقرة في المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة صعبة بين الطرفين، ونخوضها من أجل الفوز وإثبات أفضليته في البطولة".

وأضاف "نعتبر البطولة إعداد جيد لمنتخب الجزائر للمنافسات المقبلة ولكنها مباراة صعبة بالتأكيد على المنتخبين ودائما ما يكون لها نكهة خاصة".

وعن الفارق بين مواجهة مصر كلاعب وكمدرب أوضح "عشت ذلك الشعور من قبل كلاعب، وهناك اختلاف بين الأمر كمدرب رغم الأحداث التي صاحبت مباريات المنتخبين سابقا".

وشدد بوقرة "ورغم ذلك فإن العلاقة بين المنتخبين جيدة وذات طابع أخوي ونتمنى أن يحقق منتخب الجزاء الفوز للحصول على العلامة الكاملة والتأهل كمتصدر المجموعة".

وعن المنافس في الدور التالي قال: "لا يهم من سنواجه في الدور التالي ونركز على كل مباراة بمفردها".

وبالحديث عن الجماهير كشف "سعيد جدا بتواجد الجماهير الجزائرية في الملعب والتي تساندنا وتقدم دعما كبيرا للاعبي المنتخب".

واختتم تصريحاته "غدا لدينا مباراة أمام منتخب قوي ولديه عناصر متميزة وإمكانيات عالية ويتمتع بروح قتالية عالية".