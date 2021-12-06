ديبالا: هناك أشياء في يوفنتوس أهم من تمديد تعاقدي حاليا

شدد باولو ديبالا لاعب يوفنتوس على أن إخراج فريقه من الوضعية الحالية أهم من الحديث عن تمديد تعاقده.

وفاز يوفنتوس على جنوى بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وسجل ديبالا الهدف الثاني ليوفنتوس بتسديدة من الناحية اليسرى على حدود منطقة الجزاء.

وقال ديبالا في تصريحات لشبكة دازن عقب المباراة: "اعتقد بأننا تحكمنا في المباراة، هدف كوادرادو جعلنا نشعر بالهدوء قليلا ولكن كان يجب أن ننهي المباراة بشكل مبكر أكثر وأن نجلب النقاط إلىنا بشكل مريح أكثر".

وتحدث ديبالا عن هدف زميله كوادرادو من ركلة ركنية مباشرة قائلا: "لقد أخبرني بأنه كان يقصد أن يرسل عرضية".

وتحدث المهاجم الأرجنتيني عن طريقة اللعب التي يفضلها قائلا: "أنتم سألتموني نفس السؤال عقب مباراة فيرونا، أنا دائما أحاول أن أظهر بشكلا جيد، اللعب كل 3 أيام قد يشكل صعوبة في الظهور وتقديم 100% ولكن أنا أقدم أفضل ما لدي".

وتابع "نعرف ما نحتاجه ويجب أن نستمر في هذا الدرب لنقترب قدر الإمكان من الفرق التي في المقدمة".

وأضاف "اعتقد أن النادي ليده أشياء أهم حاليا لذلك فتمديد تعاقدي يستطيع أن ينتظر ولكن ما يحدث في مكان آخر هو الأهم".

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

بذلك الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 27 في المركز الخامس بفارق سبع نقاط عن دخول المربع الذهبي والمركز الرابع والذي يحتله أتالانتا برصيد 34 نقطة.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة العاشرة في المركز الـ 18.

ويحل يوفنتوس ضيفا في المباراة المقبلة على فينيسيا يوم السبت 11 ديسمبر، بينما سيستضيف جنوى فريق سامبدوريا على ملعبه يوم الجمعة.