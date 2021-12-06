في الجول يكشف – ماذا حدث في اجتماع الأهلي مع ممثلي فيفا وكاف.. عرض مرفوض واقتراح

عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الأهلي، دخول كأس العالم للأندية بقائمة مفتوحة، حال استمرار تعارض موعدها مع كأس أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي رفض الفكرة خلال الاجتماع الذي جمع ممثلي النادي المفوضين منه لمناقشة الأمر مع ممثلي فيفا، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

رفض الأهلي كان مبرره أن ذلك الاقتراح لا يوفر تكافؤ الفرص بتعويض لاعبيه الدوليين، بلاعبين تحت السن.

وخلال ذلك الاجتماع، أوضح فيفا للأهلي أن فكرة تغيير موعد كأس العالم للأندية لن يتغير، وأن أي تغيير في موعده سيساوي إلغائه.

ويخوض الأهلي أول مباراة له في مونديال الأندية ضد مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير في الإمارات.

وبالتالي، تم طرح فكرة تقديم كأس أمم إفريقيا لتنتهي في مطلع فبراير وتنتهي أزمة التعارض، وهي الفكرة التي أوضح FilGoal.com تفاصيلها في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يناقش كاف الفكرة خلال الساعات المقبلة، قبل أن يصدر منه قرار قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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