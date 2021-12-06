كأس العرب - مدرب السودان: واجهنا بعض المشاكل في الأداء.. والبطولة تساعدنا لكأس الأمم

يرى فيلود هوبير المدير الفني لمنتخب السودان أن أداء فريقه واجهه بعض المشاكل خلال كأس العرب.

ويختتم منتخب السودان مبارياته في كأس العرب بمواجهة لبنان وفقد كل منهما حظوظ تأهله إلى ربع النهائي.

وقال هوبير المدير الفني لمنتخب السودان: "مواجهة لبنان مهمة لنا خاصة مع اللعب ضد خصم قوي ولعب بشكل جيد في المباراتين السابقتين".

وأضاف "أداء السودان في البطولة صاحبه بعض المشاكل خاصة في المباراة السابقة ضد مصر، إذ لعبنا وقتا طويلا ناقصين العدد بسبب حالتي طرد".

وتابع "منتخب السودان عانى كثيرا قبل المشاركة في البطولة ولم نستعد لها بالشكل الجيد".

وعن وصف مستوى السودان بالمتراجع رفض هوبير ذلك قائلا: "المنتخب أمامه فرصة غدا لتصحيح الوضع وتحقيق الفوز والظهور بالمستوى المعهود".

وشدد "مواجهة مصر والجزائر في البطولة العربية سيكون لها فائدة إيجابية على الفريق في أمم إفريقيا المقبلة".

واختتم تصريحاته "نعد الجماهير بالسعي نحو الفوز ضد لبنان غدا لمصالحتهم".