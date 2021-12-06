كرة يد - رغم فارق الـ 32 هدفا.. حارسة مرمى إيران تحصد جائزة الأفضل ضد النرويج في المونديال

حصدت فاطمة خليلي حارسة مرمى إيران جائزة أفضل لاعبة في مواجهة النرويج خلال دور المجموعات ببطولة العالم للسيدات.

وخسر منتخب إيران للسيدات بنتيجة كبيرة أمام النرويج بـ 41-9 ضمن مباريات دور المجموعات.

وحصدت فاطمة خليلي جائزة أفضل لاعبة في المباراة وكان القرار بالإجماع رغم خسارة فريقها.

وتلقت شباك فاطمة 23 هدفا خلال 33 دقيقة شاركت فيهم، إلا أنها أنقذت عددا كبيرا من الكرات.

وتفاجأت اللاعبة الإيرانية بعد سماع اسمها للفوز بالجائزة ولم تستطع السيطرة على حماسها بعد الحصول على أفضل لاعبة في المباراة.

وتلقت فاطمة ترحيبا حارا من جميع الحاضرين بما في ذلك منافسيها من لاعبات النرويج.

وحرصت لاعبات منتخب النرويج على تحية اللاعبة الإيرانية والتقاط الصور معها.