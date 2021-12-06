سكاي: الشرطة الألمانية تحقق في تصريحات بيلينجهام حول حكم مباراة بايرن ودورتموند

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 12:49

كتب : عبد الرحمن فوزي

جودي بيلينجهام وفيليكس زواير

وفقا لشبكة سكاي سبورت فإن الشرطة الألمانية قد بدأت في التحقيق حول تصريحات جودي بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند بعد تصريحاته حول فيليكس زواير حكم مباراة فريقه مع بايرن ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز على دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الدولة الـ 14 من الدوري الألماني.

وكان الحكم قد ألغى ركلة جزاء لملصحة بوروسيا دورتموند أشارث الكثير من الجدل والآراء حول استحقاقها بعد تدخل من لوكاس هيرنانديز مع ماركو رويس، كما احتسب ركلة أخرى لبايرن ميونيخ تمكن بها ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثالث، كما قرر طرد ماركو روز مدرب دورتموند بسبب اعتراضه على قراراته.

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وقال بيلينجهام عقب المباراة: "أن تعطي أكبر مباراة في ألمانيا إلى حكم متهم في التلاعب بالنتائج من قبل، فماذا تتوقع؟

بيلينجهام كان يقصد واقعة إيقاف زواير في 2005 لمدة شهر بسبب اتهامه بواقة تلاعب في النتائج.

ودافع زواير عن قراراته في تصريحات مع سكاي قائلا: "لقد كان احتكاكا بالجزء العلوي من الجسد وهو شيء مسموح حدوثه حتى مع السرعة العالية، الموقف ليس أبيض أو أسود لقد اتخذت قرارا برفض ركلة الجزاء بناء على ما رأيته".

وفقا لسكاي سبورتس فإن الشرطة تحقق الآن حول تصريحات بيلينجهام بسبب شكوى قد قدمت إلى المدعي العام في دورتموند والذي سيحدد ما إذا كان هناك أي تهم جنائية ضد لاعب دورتموند وهو ما سيتحدد في نهاية الأسبوع الجاري.

وبعد الفوز وسع بايرن ميونيخ المتصدر صاحب الـ 34 نقطة الفارق بينه وبين دورتموند صاحر المركز الثاني إلى أربع نقاط

جودي بيلينجهام وفيليكس زواير بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ
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