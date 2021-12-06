كأس العرب - مدرب لبنان: البطولة خير إعداد لتصفيات كأس العالم.. ونسعى للفوز ضد السودان

أعرب إيفان هاشيك المدير الفني لمنتخب لبنان عن سعادته بخوض منافسات بطولة كأس العرب كخير إعداد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفقد منتخب لبنان حظوظ تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد الخسارة أمام منتخبي مصر والجزائر.

وقال هاشيك في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة السودان: "كأس العرب أقيم في أجواء مثالية وتعتبر خير إعداد لنا لخوض ما تبقى من مواجهات تصفيات كأس العالم".

وأضاف مدرب لبنان "سعداء بالتواجد في البطولة، خسرنا مباراتين ولدينا غدا مباراة ثالثة ونسعى لتحقيق الفوز فيها".

وتابع "لدينا الكثير من الدوافع للفوز ومواصلة الظهور الجيد في البطولة رغم الخسارتين الماضيتين".

وشدد هاشيك "لدي ثقة في جميع اللاعبين وبمقدورهم تحقيق الفوز غدا أمام السودان".

وبالحديث عن التشكيل أوضح "كل مباراة لها ظروفها والتشكيل يعتمد على قدرات المنتخب المنافس".

واختتم مدرب لبنان تصريحاته "لعبنا بطريقة دفاعية بعض الشيء أكثر من الهجوم بسبب قوة المنافسين".