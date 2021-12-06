كأس العرب - منتخب مصر بالزي الأحمر أمام الجزائر

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي الأحمر أمام الجزائر في المباراة التي تجمع بين الفريقين غدا الثلاثاء.

وتلعب مصر ضد الجزائر في التاسعة من مساء الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والسروال الأسود والجوارب السوداء خلال اللقاء.

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بينما يرتدي منتخب الجزائر القميص الأخضر والسروال والجوارب البيضاء.

وحضر الاجتماع عن المنتخب المصري وائل جمعة مدير الفريق ومحمد صلاح المدير الإداري ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب وعبد الله السيد مسؤول المهمات.

وضمن المنتخبان تأهلهما إلى ربع النهائي بين تقام مباراة الغد لحسم المتصدر.

ويتساوى المنتخبان في كل شيء إذ لكل منهما ست نقاط من فوزين وستة أهداف دون استقبال أي هدف وبنفس الرصيد في نقاط اللعب النظيف.

مصر الجزائر منتخب مصر كأس العرب
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