كرة طائرة - انطلاق الموسم بمسابقة الدوري بنظام جديد

تنطلق اليوم الإثنين منافسات الموسم الجديد من الكرة الطائرة بالدور التمهيدي من مسابقة الدوري للرجال والسيدات.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة منافسة الدوري بنظام جديد يقام على أكثر من مرحلة وعقب الدور التمهيدي سيتم إدخال نظام البلاي أوف، أي يلعب كل فريق منافسه ثلاث مرات والفائز بمباراتين يتأهل للدور التالي.

دوري الرجال:

يشارك 24 فريقا في دوري رجال الكرة الطائرة مقسمين على أربع مجموعات بواقع ستة فرق في المجموعة الواحدة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سبورتنج - هليوبوليس - إسكندرية للبترول - الزهور - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الزمالك - الطيران - الترسانة - الشمس - دلفي - بورسعيد.

المجموعة الثالثة: الجيش - بتروجت - القناة - مصر للبترول - طنطا - 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة - الاتحاد - الداخلية - إيسترن كومباني - بني سويف - المنيا.

وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من الدور التمهيدي (12 فريقا) إلى الدور قبل النهائي.

ويتم تقسيم الـ 12 ناديا على مجموعتين بالنتائج التي تم تحقيقها مع الفريقين الصاعدين معه من المجموعة، ويلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يقابلها في الدور التمهيدي.

وتقام منافسات قبل النهائي في الفترة من 14 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي.

ويقام النهائي بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات لترتيب الفرق الثمانية.

بعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

مواعيد مباريات الدور التمهيدي:

الجولة الأولى: 6 ديسمبر

الجولة الثانية: 10 ديسمبر

الجولة الثالثة: 13 ديسمبر

الجولة الرابعة: 17 ديسمبر

الجولة الخامسة: 20 ديسمبر

الجولة السادسة: 24 ديسمبر

الجولة السابعة: 27 ديسمبر

الجولة الثامنة: 31 ديسمبر

الجولة التاسعة 3 يناير

الجولة العاشرة: 10 يناير

دوري السيدات:

تنطلق منافسات دوري السيدات اليوم الاثنين 6 من شهر ديسمبر بمشاركة 12 ناديا.

ويقام الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب لتحديد أول أربعة فرق المتأهلين للمرحلة الختامية.

وتُلعب منافسات الدور التمهيدي حتى الجمعة 25 من فبراير، بينما المرحلة الختامية خلال شهري مارس وأبريل.

ويلعب الفريق صاحب المركز الأول ضد المركز الرابع بينما الثاني ضد الثالث بنظام البلاي أوف Best of 3.

أي أن الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي والذي يقام أيضا بنظام Best of 3.