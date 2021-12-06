أليجري: لدينا أسوأ إحصائيات في الدوري.. هذا سبب جدالي مع موراتا

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 11:38

كتب : عبد الرحمن فوزي

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

يرى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بأن فريقه صاحب أسوأ إحصائيات تحويل الفرص إلى أهداف في الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس على جنوى بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة دازن عقب المباراة: "أردنا تعزيز مكاننا، عندما يتلعق الأمر بتحويل النسبة المئوية لتحويل الفرص إلى أهداف اعتقد إننا الأسوأ في الدوري، لذا أردنا دمج تلك الإحصائيات".

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واستمر "استمتعت بمشاهدة الفريق يلعب هذا المساء مثلما فعلت في المباريات السابقة حتى التي هزمنا فيها، يجب علينا فقط تحسين فاعليتنا على المرمى بكل تأكيد".

وعلق أليجري على تجادله مع موراتا في وقت استبداله قائلا: "لقد تحصل على بطاقة صفراء وكان يواصل المجادلة ولذا فضلت استبداله، هذا أمر مخيب للآمال لإن موراتا لعب بشكل جيد وكذلك الفريق بأكمله".

وتابع "بنتانكور ولوكاتيلي يجلبات الجودة والتنوع، وبنتانكور يتحسن في الطريقة التي يلعب بها فقط اعتاد على التمريرات القصيرة لكننا نحتاج إلى أن يكون الجميع جيدا في التمريرات القصيرة والطويلة لتحريك المهاجمين".

وأضاف "حاليا نحن في المركز الخامس برفقة فيورنتينا، لقد كان فوزا مهما اليوم لأن الأربعة الأوائل يقدمون بعمل رائع حاليا ويستحقون مراكزهم، لا أعرف ما سيحدث في نهاية الموسم وإذا كانت الأمور ستتغير".

وأتم "لدينا بعض المهام في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري الأبطال لذلك سنسير خطوة بخطوة ونأخذ كل مباراة على حدى".

بذلك الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 27 في المركز الخامس بفارق سبع نقاط عن دخول المربع الذهبي والمركز الرابع والذي يحتله أتالانتا برصيد 34 نقطة.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة العاشرة في المركز الـ 18.

ويحل يوفنتوس ضيفا في المباراة المقبلة على فينيسيا يوم السبت 11 ديسمبر، بينما سيستضيف جنوى فريق سامبدوريا على ملعبه يوم الجمعة.

يوفنتوس ماسيميليانو أليجري
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