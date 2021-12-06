الكومي: الإسماعيلي يريد بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم الأهلي.. ومبادرة من أجل السلحدار

كشف يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أن النادي يستهدف ضم بعض اللاعبين الذين "لا يحتاجهم الأهلي" بحسب وصفه.

وقال الكومي في تصريحات لأون تايم سبورتس: "نريد بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم الأهلي".

وأوضح "تحدثنا مع خالد مرتجي (أمين صندوق الأهلي) في هذا الأمر وقال لنا إنه سيتحدث مع الخطيب".

وشدد "من الممكن أيضا أن نتحرك في مبادرة لعمل مباراة ودية من أجل أدهم السلحدار. نريد تحسين العلاقات بيننا وبين الأهلي والزمالك وكل الأندية".

وكان مجلس إدارة الدراويش قد قرر تسمية الملعب الفرعي رقم 2 بمقر النادي، على اسم الراحل أدهم السلحدار.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر -قبل الأخير- في ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن.