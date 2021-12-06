بعد رفع الإيقاف عنه.. انتظام حسام أشرف في معسكر المنتخب الأولمبي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

حسام أشرف - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

انتظم حسام أشرف لاعب فريق الزمالك مواليد 2001 في المعسكر المفتوح لمنتخب مصر الأولمبي.

حسام أشرف

النادي : الزمالك

الزمالك

ويقود شوقي غريب المدير الفني معسكر المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري بسبب المشاركة في كأس العرب.

وتلقى نادي الزمالك خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره باستدعاء حسام أشرف لمعسكر المنتخب الأولمبي.

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وينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر مفتوح بدأ من الأحد 5 ديسمبر وينتهي الإثنين 13 من الشهر نفسه.

وكشف نادي الزمالك عن استدعاء ثنائي الفريق حسام عبد المجيد ومحمد نديم في وقت سابق.

وكان قد تم رفع الإيقاف عن حسام أشرف والذي استمر لمدة 4 أشهر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشارك حسام أشرف مع فريق مواليد 2001 بالزمالك ضد كل من إيسترن كومباني وغزل المحلة.

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