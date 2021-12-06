الإسماعيلي يطلق اسم أدهم السلحدار على ملعبه الفرعي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 10:43

كتب : ياسر الشريف

أدهم السلحدار - الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تسمية الملعب الفرعي رقم 2 بمقر النادي، على اسم الراحل أدهم السلحدار.

وقال بيان صادر عن النادي الإسماعيلي: "قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي بشكل رسمي صرف معاشا شهريا لأسرة الراحل أدهم السلحدار نجم ومدرب الفريق سابقا، ذلك من أجل تدعيم ومساندة أسرة أحد أبناء جيل التسعينات العظيم والذي لم يبخل بأى نقطة عرق من أجل الفريق سواء حينما كان لاعبا أو بعدما أصبح مدربا".

وأوضح "كما قرر مجلس الإدارة إطلاق أسم الراحل على الملعب الفرعى رقم 2 بمقر النادى وذلك تخليدا لذاكره التى ستظل نبراسا لكل محب وعاشق للفريق الأصفر".

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وشدد "ويؤكد مجلس الإدارة أن الإسماعيلي لا يستطيع التأخر عن تلبية نداء المساعدة لأحد أبرز من ارتدوا القميص الأصفر وكان مثالا يحتذى به في الرجولة والقتال في الملعب من أجل الفريق".

والجدير بالذكر أن أسرة الراحل قد تواجدت مساء اليوم في سرادق العزاء لتلقى واجب العزاء من كوكبة كبيرة نجوم الكرة المصرية بجانب وفود من كافة الأندية في مشهد مهيب.

وتوفي أدهم السلحدار المدير الفني لنادي المجد السكندري عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة في شباك الزرقا يوم الخميس الماضي.

الإسماعيلي أدهم السلحدار
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