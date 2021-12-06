موعد مباريات الإثنين 6 ديسمبر 2021.. إثارة في كأس العرب وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 10:28

كتب : FilGoal

تونس موريتانيا كأس العرب

تنطلق مساء اليوم الإثنين 6 من ديسمبر 2021 الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس العرب.

لمتابعة كافة مباريات اليوم من هنا

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كأس العرب

تبدأ مواجهات المجموعة الثانية المثيرة في تمام الخامسة مساء لحجز بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

وتلعب تونس ضد الإمارات في المباراة التي تذاع عبر بي إن سبورتس 1 في قمة مواجهات اليوم.

وفي نفس التوقيت تلعب سوريا ضد موريتانيا وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 2.

أما في التاسعة مساء فتقام مباراتي المجموعة الأولى بعد أن ضمنت قطر تأهلها بشكل رسمي لربع النهائي.

وتلعب قطر ضد العراق في المباراة المذاعة عبر بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت تلعب عمان ضد البحرين بحثا عن البطاقة الثانية وتنقل عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي بمواجهة بين إيفرتون ضد أرسنال في العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن 1 بريميوم.

تونس قطر الإمارات كأس العرب
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