الأهلي يكشف عن سبب اجتماع الخطيب مع موسيماني وياسين منصور

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 00:18

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - الأهلي

كشف النادي الأهلي سبب اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي، مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق، وياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي خبرا، كشف فيه بأن محمود الخطيب اتفق مع ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، على عقد اجتماع مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الثالثة عصر الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبدء مرحلة التعارف والتعاون مع الجهاز الفني للفريق الأول، وبحث الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة، واحتياجات الفريق التي تساعده على خوض التحديات المنتظرة سواء على المستويين المحلي، أو القاري.

يحضر الاجتماع حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للمشاركة في مناقشة آلية العمل وكيفية التواصل، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ياسين منصور مع مسئولي الفريق الأول، بينما كانت هناك لقاءات سابقة جرت من قبل مع ممثلي شركة كرة القدم مع جميع قطاعات كرة القدم، في إطار التعرف على أسلوب العمل وآلياته، تمهيدًا لاستلام القائمين على الشركة مسئولية القطاع بأكمله.

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وكان محمود الخطيب قد حرص طوال الفترة الماضية على إطلاع ياسين منصور ومسئولي شركة الأهلي لكرة القدم على كافة الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وتم الاتفاق على عقد عدة جلسات تحضيرية وتنسيقية يتبعها استلام المهمة، والتواصل المباشر مع مديري الأجهزة؛ سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديمية.

كان محمود الخطيب قد رد على سؤال حول مصير موسيماني من الاستمرار مع النادي قائلا "سنعقد اجتماعا أنا وياسين منصور مع بيتسو موسيماني يوم الثلاثاء المقبل، وهذه معلومة لا أحد يعلم بها حتى الآن".

تعاقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان الطرفان قد أعلنا إرجاء مفاوضات التجديد للفترة المقبلة.

موسيماني تولى تدريب الأهلي قبل سنة وشهر فقط، لكنه حقق معهم دوري أبطال إفريقيا مرتين، بجانب كأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري حاليا بعد مرور 6 جولات وبالعلامة الكاملة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر يوم 21 ديسمبر في الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة السابعة.

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