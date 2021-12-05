عامر حسين يكشف كيف سيتعامل مع أجندة الأهلي وقت السوبر الإفريقي

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 23:44

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - أيمن أشرف - بيرسي تاو

كشف عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات برابطة أندية الدوري، كيف سيتعامل مع أجندة الأهلي وقت موعد كأس السوبر الإفريقي.

بعض التقارير أشارت لتحديد يوم 24 ديسمبر الجاري لمباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "وضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع موعد مباراة السوبر الإفريقي بالنسبة لـ الأهلي".

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وأضاف "في كل الأحوال يجب أن يلعب الأهلي مباراة واحدة على الأقل في الدوري سواء قبل أو بعد المباراة".

عامر حسين أتم "الاتحاد الإفريقي لم يبلغ الفريقين بالموعد رسميا، بالتالي حتى الآن مباريات الدوري في موعدها، وحين يتم الإعلان رسميا سنتعامل مع الموقف".

ومن المفترض أن يلعب الأهلي مع فيوتشر يوم 21 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

الدوري المصري الأهلي عامر حسين
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