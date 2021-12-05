يوفنتوس يزيد معاناة شيفيتشينكو بثنائية ويقترب من المربع الذهبي

حقق يوفنتوس الفوز على جنوى بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف يوفنتوس كل من خوان كوادرادو وباولو ديبالا.

بدأ ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس المباراة بألفارو موراتا وباولو ديبالا في خط الهجوم.

تقدم يوفنتوس عن طريق كوادرادو بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بطريقة رائعة من ركلة ركنية مباشرة في المرمى.

وأضاف ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 82 بعدما تلقى من بيرنارديسكي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية داخل الشباك في الزاوية البعيدة.

جنوى الذي يدربه أندري شيفيتشينكو تلقى الهزيمة الثالثة خلال المباريات الأربعة الأخيرة، وفشل خلالهم في تسجيل أي هدف.

بذلك الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 27 في المركز الخامس بفارق سبع نقاط عن دخول المربع الذهبي والمركز الرابع والذي يحتله أتالانتا برصيد 34 نقطة.

بينما توقف رصيد جنوى عند النقطة العاشرة في المركز الـ 18.

ويحل يوفنتوس ضيفا في المباراة المقبلة على فينيسيا يوم السبت 11 ديسمبر، بينما سيستضيف جنوى فريق سامبدوريا على ملعبه يوم الجمعة.