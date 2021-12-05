مبابي عن مستقبله: سألعب مع ناد كبير في كل الأحوال

كشف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن شعوره بعد عدم انتقاله إلى ريال مدريد مشيرا إلى أنه سيلعب مع ناد كبير في كل الأحوال.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة كلوب بروج مساء الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات لـ برايم سبورت فرنسا: "بعد بطولة اليورو، أجريت الكثير من المناقشات مع والدي ووالدتي. كنت أعرف أنني أريد المغادرة، طلبوا مني التركيز على الملعب. ربما كنت أضع الكثير من الطاقة في شيء آخر".

وكان ريال مدريد قد أراد التعاقد مع كيليان مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي ولكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب.

وأضاف "أنا في ناد يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، أنا أيضا باريسي، أشعر بشعور رائع وقلت ذلك دائما لكنني أردت اكتشاف شيء آخر".

وتابع "الأمر ليس سهلا ولكن مهما حدث، سوف ألعب لنادٍ كبير. كان الناس يسألونني إذا لم أكن محبطا، نعم قليلا في البداية عندما أردت المغادرة لكنني لم أكن في أحد أندية الدرجة الثالثة".

واستكمل "ندرك أنه علينا أن نفعل المزيد، عندما يكون لديك ثلاثة لاعبين بهذا المستوىفلا يمكنك الاختباء. علينا القيام بأشياء دون أن تتعارض مع الفريق، علينا القيام بواجبنا".

وأتم "أنا أفضل مرر في الدوري وفي دوري الأبطال أيضا، إنه يثبت أنني لست أنانيا لا يفكر إلا في التسجيل. لا يزال بإمكاني القيام بعمل أفضل".

وشارك مبابي في 21 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 آخرين.