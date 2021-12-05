عبد الحليم علي: المصري فاز رغم الظروف الصعبة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

عبد الحليم علي - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

أشاد عبد الحليم علي مدير الكرة في المصري بلاعبي فريقه بعد فوزهم بهدف على ريفرز يونايتد في إياب ملحق الكونفدرالية، مشددا على صعوبة الفترة التي يمر بها النادي.

وقال نجم مصر والزمالك السابق عبر قناة أون تايم سبورتس:"لا نحب الحديث عن الصعوبات التي نمر بها، المتمثلة في نقص عددي وسفر طويل. وصلنا لهدفنا بفضل الله".

وواصل "أشكر اللاعبين، كانوا رجالا. الإعلام يعرف ظروف المصري وأزمة القائمة".

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وعوض المصري خسارته ذهابا بنتيجة 2-1 ليتأهل لدور المجموعات.

وسيتعرف على منافسيه بعد القرعة التي تجري يوم 23 ديسمبر الجاري.

وقد يقع المصري في مجموعة واحدة مع مواطنه بيراميدز بسبب اختلاف تصنيفهما في القرعة.

المصري الكونفدرالية عبد الحليم علي
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