فاركو يفوز على الجيش وديا بثلاثية

فاز فاركو على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت بينهم على ملعب جهاز الرياضة العسكري استعدادا لعودة الدوري.

تقدم أحمد عبد العزيز مودي لفاركو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 13 من ركلة جزاء.

وأضاف جابر كامل الهدف الثاني، بينما تكفل هشاف فتح الله بتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني.

وحرص مجدي عبد العاطي مدرب فاركو على إشراك جميع عناصر الفريق من أجل تجهيزهم لاستئناف بطولة الدوري.

ويستعد فاركو لمواجهة المصري في الجولة السابعة من الدوري يوم 20 ديسمبر المقبل، بينما يستعد طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز يوم 2 ديسمبر.

ويحتل فاركو المركز السادس في الدوري المصري الممتاز برصيد تسع نقاط، بينما يحتل طلائع الجبش المركز الـ 16 برصيد خمس نقاط.