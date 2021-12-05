فاركو يفوز على الجيش وديا بثلاثية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 20:20

كتب : FilGoal

جابر كامل - فاركو

فاز فاركو على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت بينهم على ملعب جهاز الرياضة العسكري استعدادا لعودة الدوري.

تقدم أحمد عبد العزيز مودي لفاركو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 13 من ركلة جزاء.

وأضاف جابر كامل الهدف الثاني، بينما تكفل هشاف فتح الله بتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة
إلى المجموعات.. جريندو يرفع رأس الشعباني ويقود المصري للفوز على ريفرز يونايتد إبراهيم عادل: بيراميدز يريد لقب الكونفدرالية الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لعودة الدوري دالوت: فريد يبقي رأسه خاليا على الرغم من الانتقادات

وحرص مجدي عبد العاطي مدرب فاركو على إشراك جميع عناصر الفريق من أجل تجهيزهم لاستئناف بطولة الدوري.

ويستعد فاركو لمواجهة المصري في الجولة السابعة من الدوري يوم 20 ديسمبر المقبل، بينما يستعد طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز يوم 2 ديسمبر.

ويحتل فاركو المركز السادس في الدوري المصري الممتاز برصيد تسع نقاط، بينما يحتل طلائع الجبش المركز الـ 16 برصيد خمس نقاط.

طلائع الجيش فاركو
نرشح لكم
الشعباني: اللاعبون سبب تأهلنا رغم إهدار الفرص.. ولابد من التدعيم القوي قبل المجموعات عبد الحليم علي: المصري فاز رغم الظروف الصعبة الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لعودة الدوري مباراة الفرص الضائعة.. هدف إبراهيم عادل يصعد بـ بيراميدز لدور المجموعات في الكونفدرالية
أخر الأخبار
عمرو موسى: نفرح اليوم ثم نركز على الدوري.. سنحاول الوصول لأبعد مدى 25 دقيقة | الكونفدرالية
صلاح يحافظ على الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جريندو: خرجنا بما نريد أمام فريق جيد.. نعد جمهورنا بالأفضل 37 دقيقة | الكونفدرالية
الجزيري: أغلقنا صفحة سوريا.. جاهزون للفوز على الإمارات 46 دقيقة | كأس العرب 2021
الشعباني: اللاعبون سبب تأهلنا رغم إهدار الفرص.. ولابد من التدعيم القوي قبل المجموعات 54 دقيقة | الكونفدرالية
عبد الحليم علي: المصري فاز رغم الظروف الصعبة 55 دقيقة | مصر
إيهاب جلال: نسعى لعلاج أزمة إهدار الفرص والأخطاء الدفاعية ساعة | الكونفدرالية
التلميذ يتفوق.. جيرارد يقلب النتيجة على رودجرز ويواصل انطلاقته الناجحة مع أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي