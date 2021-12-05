الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لعودة الدوري

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 20:05

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

ينتظم لاعبو الإسماعيلي في معسكر مغلق اعتبارا من الغد لمدة أسبوع بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالاسماعيلية ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مجموعة من المباريات الودية، بناءا على طلب من المدير الفنى الأرجنتيني خوان براون.

ويتطلع الجهاز الفنى للفريق من خلال المباريات الودية لتقييم كافة لاعبى الفريق والوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية بشكل أكبر وتحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم بين لاعبى الفريق بجانب رصد الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبين والعمل على تفاديها خلال اللقاءات الرسمية.

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وكان لاعبو الفريق قد حصلوا على راحة سلبية اليوم من خوض التدريبات بغرض التقاط الأنفاس وتجنب شعورهم ببعض الأرهاق في ظل قرار الأرجنتيني خوان براون برفع الحمل التدريبى من خلال إقامة المران على فترتين.

وخاض الفريق امس مباراة ودية مع فريق بلبيس أحد أندية القسم الثانى وانتهت بفوز الاسماعيلى بهدفين نظيفين احرزهما كل من محمد عمار وعمر الوحش.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير للدوري برصيد نقطتين بعد 6 مباريات.

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