مباراة الفرص الضائعة.. هدف إبراهيم عادل يصعد بـ بيراميدز لدور المجموعات في الكونفدرالية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

بيراميدز مانياما الكونفدرالية

صعد بيراميدز إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على مانياما الكونغولى بهدف دون رد في إياب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 35.

وكان بيراميدز قد فاز في مباراة الذهاب أيضا بهدف دون رد.

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التشكيل

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي

وسط الملعب: إبراهيم عادل - إريك تراوري - عبد الله السعيد - نبيل عماد - رمضان صبحي

الهجوم: محمود وادي

أحداث المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بسيطرة دون خطورة على المرمى حتى سدد إبراهيم عادل بجوار القائم بعد مرور 10 دقائق.

وطالب لاعبو بيراميدز باحتساب ضربة جزاء بعد اصطدام تسديدة إيريك تراوري بمدافع بيراميدز ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 31، سدد إيريك تراوري بقوة بعد هجمة مرتدة وتمريرة من رمضان صبحي ولكن تسديدة البوركيني جاءت بجوار القائم.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز بعد ذلك بأربع دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وكاد مانياما أن يسجل هدف التعادل ولكن شريف إكرامي نجح في التصدي لهجمة خطيرة.

ارتدت الكرة بعدها وأهدر رمضان صبحي فرصة قتل المباراة قبل نهاية الشوط الأول ولكن تسديدة جناح بيراميدز جاءت بجوار القائم.

وكاد رمضان صبحي أن يسجل الهدف الثاني محددا بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ولكن حارس مانياما تألق في إبعادها.

وتصدى شريف إكرامي في الدقيقة 55 لتسديدة قوية من لاعب مانياما مانعا هدف التعادل.

وواصل بيراميدز إهدار الفرص، أولا عن طريق إبراهيم عادل بعد تمريرة من رمضان صبحي ثم تسديدتين من محمود وادي كانت الأولى فوق العارضة والثانية بجوار القائم.

وسدد رمضان صبحي في الدقيقة 80 ولكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس.

وخرج أحمد سامي في الدقيقة 81 متأثرا بالإصابة تاركا مكانه لأسامة جلال.

وسدد ريكي تولينجي بقوة في الدقيقة 87 ولكن تسديدته اصطدمت بالعارضة.

بهذه النتيجة، صعد بيراميدز إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز بهدفين دون رد بمجموع المباراتين.

وتقام قرعة دور المجموعات 23 ديسمبر الجاري.

بيراميدز مانياما الكونفدرالية
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