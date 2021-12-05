كأس العرب - لاعب قطر: راضون عن النقاط التي حققناها.. وجاهزون لمواجهة العراق

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 19:25

كتب : FilGoal

قطر كأس العرب

شدد عاصم مادبو لاعب منتخب قطر على جاهزية فريقه لمواجهة العراق في كأس العرب.

ويلتقي منتخب قطر مع العراق في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وقال مادبو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "راضون بالنقاط التي حققناها، ونتمنى أن يشاهد الناس مباراة ممتعة".

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وتابع "جاهزون لمواجهة المنتخب العراقي ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا خلال المباراة".

وكان منتخب قطر قد فاز في المباراتين الأولتين على كل من البحرين وعمان، بينما تعادل منتخب العراق في المباراتين السابقتين.

ويحتل منتخب قطر المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبفارق أربع نقاط عن العراق صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي كل من عمان والبحرين في المركزي الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهم.

قطر العراق عاصم مادبو كأس العرب 2021
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