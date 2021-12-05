مرموش يتألق بهدف جديد في تعادل شتوتجارت مع هيرتا برلين

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

احتفال مرموش بهدفه في مرمى هيرتا برلين

واصل عمر مرموش لاعب شتوتجارت التألق خلال تعادل فريقه مع هيرتا برلين بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

سجل كل من مرموش وفيليب فورتسر أهداف شتوتجارت، بينما سجل ستيفان يوفيتيتش هدفي هيرتا برلين.

وبدأ مرموش المباراة في التشكيل الأساسي لشتوتجارت وشارك في المباراة بالكامل.

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تقدم مرموش بالهدف الأول في الدقيقة الـ 16 بعدما تلقى تمريرة رائعة فالدمير أنتون لينفرد بالمرمى من قبل منتصف الملعب وينطلق وينهي الكرة ف الشباك بشكل رائع.

وسجل فيليب فورستر الهدف الثاني لشتوتجارت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 19.

بينما قلص ستيفان يوفيتيتش الفارق لهيرتا برلين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 40.

وفي الشوط الثاني تعادل يوفيتيتش لهيرتا برلين في الدقيقة الـ 76 بعدما تلقى تمريرة من إشاك بيلفوضيل ليضع الكرة في المرمى.

وسجل مرموش الهدف الثالث لشتوتجارت في الشوط الثاني بشكل مقارب لهدفه الأول ولكن الحكم وتقنية الفار أكدوا وجود حالة تسلل ليتم إلغاء الهدف.

وشارك مرموش مع شتوتجارت منذ بداية الموسم في 6 مباريات تمكن خلالهم حتى الآن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

وكان مرموش قد عاد من الإصابة مؤخرا والتي لحقت به قبل فترة التوقف الدولي، وجعلته يغيب لمدة قرابة الشهر عن شتوتجارت ومنتخب مصر.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في مباراتين تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفا آخر.

بذلك التعادل ارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة الـ 14 في المركز الـ 15، كما ارتفع رصيد هيرتا برلين للنقطة الـ 15 في المركز الـ 14.

وسيحل شتوتجارت ضيفا في المباراة المقبلة على فريق فولفسبورج والمعار مرموش من صفوفه حتى نهاية الموسم الحالي.

عمر مرموش الدوري الألماني شتوتجارت هيرتا برلين
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