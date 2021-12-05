مدرب تونس: لا اهتم بالانتقادات.. وهذا موقف معلول من المشاركة

شدد منذر الكبير مدرب منتخب تونس على أن فريقه سيدخل مباراة الإمارات من أجل تحقيق الفوز فقط بعد الصدمة التي تعرض لها بالخسارة أمام سوريا.

ويلتقي منتخب تونس مع الإمارات غدا الإثنين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وقال الكبير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن مطالبون غدا بأن نستفيد من الخسارة الماضية، لنجعلها صدمة إيجابية ونستفيد من الدروس التي خرجنا بها من تلك المقابلة

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وتابع "محمد دارغر سينضم اليوم إلى تدريبات المنتخب ونأمل أن يستفيد المنتخب منه في المباراة المقبلة،

وشدد "لا أهتم بما يقال في الخارج عن المنتخب وبالانتقادات التي يتعرض لها الجهاز الفني، أركز فقط على المنتخب وتحضيره للمرحلة المقبلة".

وأضاف "برمجة المباريات في البطولة في مرحلتها الأولى هي خوض مباراة كل 3 أيام، وهذا يتطلب أن تكون المنتخبات أكثر جاهزية، مباراة الغد مهمة للمنتخب التونسي وعليه ان يقدم خلالها المستوى الأفضل للوصول الى الهدف الذي يسعى له .خاصة ان المباراة تأتي بعد خسارة أمام سوريا، ونحن من و وضعنا أنفسنا في هذه الوضعية التي تحتم علينا الفوز غدا من أجل بلوغ الدور الثاني".

وتحدث كباير عن إصابة علي معلول وياسين الشيخاوي قائلا: "هما ما زالا في مرحلة الاستشفاء بواسطة الجهاز الطبي للمنتخب وهو من سيحدد مشاركتهما من عدمها"

وتابع " غدا علينا اللعب كمجموعة واحدة وشعارنا هو الانتصار من أجل الوصول إلى الهدف الذي ننشده من خلال مشاركتنا في البطولة ".

وأردف "نحن نعرف المنافس جيدا من خلال متابعتنا له في البطولة ويجب أن نقاتل غدا من البداية دفاعا وهجوما للفوز والتأهل للدور الثاني".

كما تحدث سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس قائلا" لقد طوينا صفحة مباراتنا التي خسرنا فيها أمام سوريا، ولقد حضرنا بشكل جيد لمباراة الغد أمام الإمارات التي نخوضها بهدف الفوز فقط، واتفقنا كلاعبين مع بعضنا على ضرورة الفوز، التأهل غدا بين أيدينا ويجب أن نتحمل المسؤولية ونكون حاصضرين وجاهزين للفوز".

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف الإمارات المتصدر برصيد 6 نقاط وبالتساوي مع سوريا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.