مران منتخب مصر - مشاركة الـ23 لاعبا.. وكسر للروتين

أدى المنتخب المصري تدريبا مسائيا اليوم استعدادا للقاء الجزائر في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في الدوحة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجزائري غدا الثلاثاء. (طالع تفاصيل المباراة)

وشارك في مران اليوم جميع اللاعبين الـ23 مع اختلاف الوحدات التدريبية بين من شاركوا في مباراة الأمس أمام السودان وبقية اللاعبين.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني تناول اللاعبين وجبة العشاء اليوم في أحد مطاعم الدوحة بعيدا عن الروتين اليومي بين مقر الإقامة وملاعب التدريب والمباريات خلال الأيام التسعة الماضية للترويح عن اللاعبين.

ويخوض المنتخب المصري مرانه الأخير غدا قبل مواجهة الجزائر مع فتح التدريب للإعلام لمدة 15 دقيقة.

ويتساوى منتخب مصر مع الجزائر برصيد 6 نقاط مع التساوي في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة أيضا.