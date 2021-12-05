في ليلة عودة سيسيه.. الزمالك يفوز على بايونيرز بخمسة أهداف وديا

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:47

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك الدوري المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بايونيرز بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

بدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - رزاق سيسيه - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: عمر السعيد

وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عدة تغييرات فنية مع بداية الشوط الثاني حيث دفع بكل من محمد أبو جبل بدلا من محمد عواد ويوسف أسامة نبيه بدلا من رزاق سيسيه وأيمن حفني بدلا من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد زكي بدلا من محمد أشرف روقا .

وتقدم عمر السعيد للزمالك بالهدف الاول في الدقيقة الخامسة من المباراة بعد عرضية من يوسف أوباما ليسدد بقوة على يمين حارس الفريق الضيف.

وعاد عمر السعيد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني بعد عرضية من يوسف نبيه ليرتقي لها المهاجم برأسه.

وسجل يوسف أوباما الهدف الثالث بعدها بدقيقتين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الرابع من علامة الجزاء.

ووقع يوسف أوباما على الثلاثية بعد ذلك بعد عرضية أرضية من حازم إمام سجلها في أقصى الزاوية اليمنى.

وشهدت المباراة عودة رزاق سيسيه بعد تعافيه من الإصابة وظهر بشكل طيب في الشوط الأول من اللقاء، كما تألق أيمن حفني في الشوط الثاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الدوري المصري بايونيرز
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