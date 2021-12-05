كأس العرب - مؤتمر مدرب قطر: مواجهة العراق لن تكون سهلة.. وهذا هدفنا من البطولة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

فليكس سانشيز قطر كأس العرب

شدد فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر على أن مواجهة العراق لن تكون سهلة مشيرا إلى أن الغيابات لن تقلل من قوة أسود الرافدين.

ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره العراقي غدا الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العرب.

وقال فيليكس سانشيز في المؤتمر الصحفي: "المنتخب العراقي قوي بغض النظر عن الغيابات المتواجدة في البطولة".

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وأضاف "مرحلة التجديد واللعب بأسماء مختلفة لا يعني التقليل من قوة المنتخب العراقي الذي دائما ما يظهر بشكل قوي أمام قطر".

وتابع "التشكيل الذي سيلعب غدا ستحدده الخطة التي سنلعب بها، لم أستقر بعد على التشكيل".

واستمر "نرغب أن يعتاد المنتخب القطري على البطولات التي تحتاج جهد بدني كبير رغم أن الفترة الماضية كانت قاسية على اللاعبين بسبب جدول مباريات الأندية والأجندة الدولية".

وأتم "منتخب العراق سيدخل المباراة لتحقيق الفوز من أجل التأهل، نعرف صعوبة المباراة جيدا. لعبنا 4 مباريات أمامهم في الفترة الأخيرة وتفوقنا في مباراة واحدة فقط".

ويتصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما يتواجد المنتخب العراقي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

قطر العراق كأس العرب
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