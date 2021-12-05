كأس العرب - مدرب الإمارات: يكفينا التعادل مع تونس ولكن سنلعب لأجل الفوز

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 17:22

كتب : محمد الجزار

فان مارفيك

تحدث بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات عن المباراة القادمة أمام منتخب تونس في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب 2021.

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي إن المباراة ستكون قوية بين الطرفين، وإن هدف المنتخب الإماراتي هو الفوز للاستمرار في البطولة.

وأوضح مدرب الإمارات أن خسارة مباراة الغد قد تعني الخروج من البطولة رغم أن المنتخب فاز على سوريا وموريتانيا في المباراتين السابقتين، وبالتالي على الجميع انتظار ما ستسفر عنه هذه المباراة.

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وعن خسارة تونس أمام سوريا في الجولة الماضية قال فان مارفيك إن هناك اختلاف في مستوى منتخب تونس في آخر مباراتين بالنظر إلى نتائجه، وإن أداءه ربما صاحبه بعض التهاون في مباراة سوريا، كونه منتخب قوي ويضم عناصر قوية وجيدة وله تكتيك جيد ويجب اللعب أمامه للفوز في المقام الأول".

وأضاف "أعتقد إذا أردنا الانتقال إلى الدور الثاني في البطولة فعلينا الفوز والتعامل مع الواقع. نحن بحاجة إلى تعادل للتأهل ولكن سنعمل لأجل الفوز، وسنحاول اللعب بطريقة تمكننا من التفوق على كل الظروف".

وأشاد مدرب الإمارات بتنظيم قطر للبطولة وجودة الملاعب التي تستضيف المباريات، معتبرا أن كل الأمور التنظيمية للبطولة على ما يرام.

من جانبه قال علي صالح لاعب منتخب الإمارات: "نعرف المنتخب التونسي جيدا فهو منتخب قوي وسيلعب أمامنا غدا بقوة من أجل الفوز".

وتابع "منتخب الإمارات جاهز للفوز غدا ومواصلة طريق الانتصارات في البطولة التي نسعى للذهاب فيها إلى أبعد مرحلة ممكنة".

ويحتل منتخب الإمارات صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط، بينما يليه منتخبي تونس وسوريا بـ3 نقاط لكل منهما.

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