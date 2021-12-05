أنطونيو محمد لـ في الجول: أتفاوض لتدريب النصر لكن الأمر صعب

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 16:36

كتب : أحمد رجب

أنطونيو محمد

كشف المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد، عن انخراطه في مفاوضات لتدريب النصر السعودي.

وأقال النصر مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، ويدربه حاليا بشكل مؤقت البرازيلي مارسيلو سالازار.

وقال أنطونيو لـFilGoal.com: "نعم، نحن نتفاوض، لكنني أرى أن الأمر صعب في الوقت الحالي".

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يرفض عرضا خياليا من النصر السعودي تاليسكا يقود النصر للفوز على الأهلي تقرير مغربي يكشف سبب فسخ النصر السعودي تعاقد حمد الله

وتولى أنطونيو محمد تدريب مونتيري المكسيكي ضمن العديد من الفرق، بينهم سيلتا فيجو الإسباني.

وحصل محمد مع مونتيري على لقب دوري أبطال الكونكاكاف، كما نجح في الوصول معه إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2019.

ولكن في تلك البطولة، خسر نصف النهائي في اللحظات الأخيرة أمام ليفربول، ليحصل على برونزية كأس العالم للأندية عام 2019، بعد الفوز على الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة انتهت بالتعادل لهدفين.

ويحتل النصر المركز السابع في الدوري السعودي بـ 17 نقطة من 11 مباراة، أقل بمبارتين من معظم فرق الدوري.

النصر السعودي أنطونيو محمد
نرشح لكم
انتهت كأس العرب - فلسطين (1) (1) السعودية كأس العرب - صواريخ قاسيون تدمر نسور قرطاج.. سوريا تهزم تونس كأس العرب - رينار: السعودية ليست في موقف جيد بسبب الجزائر ومصر.. وأتحمل مسؤولية قراري والد النني ينفي تواصله مع اتحاد جدة
أخر الأخبار
مدرب تونس: لا اهتم بالانتقادات.. وهذا موقف معلول من المشاركة دقيقة | كأس العرب 2021
سون يقود توتنام للفوز على نورويتش.. بامفورد يعود ويقتنص التعادل لـ ليدز 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران منتخب مصر - مشاركة الـ23 لاعبا.. وكسر للروتين 8 دقيقة | كأس العرب 2021
مباشر الكونفدرالية - بيراميدز (0) - (0) مانياما.. بداية المباراة 10 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في الكونفدرالية - المصري (0)-(0) ريفرز يونايتد.. بداية المباراة 10 دقيقة | الكونفدرالية
فريد يكسر صمود نسور بالاس ويمنح مانشستر يونايتد فوزه الأول مع رانجنيك 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة عودة سيسيه.. الزمالك يفوز على بايونيرز بخمسة أهداف وديا 17 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مؤتمر مدرب قطر: مواجهة العراق لن تكون سهلة.. وهذا هدفنا من البطولة 34 دقيقة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي