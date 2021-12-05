أنطونيو محمد لـ في الجول: أتفاوض لتدريب النصر لكن الأمر صعب

كشف المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد، عن انخراطه في مفاوضات لتدريب النصر السعودي.

وأقال النصر مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، ويدربه حاليا بشكل مؤقت البرازيلي مارسيلو سالازار.

وقال أنطونيو لـFilGoal.com: "نعم، نحن نتفاوض، لكنني أرى أن الأمر صعب في الوقت الحالي".

وتولى أنطونيو محمد تدريب مونتيري المكسيكي ضمن العديد من الفرق، بينهم سيلتا فيجو الإسباني.

وحصل محمد مع مونتيري على لقب دوري أبطال الكونكاكاف، كما نجح في الوصول معه إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2019.

ولكن في تلك البطولة، خسر نصف النهائي في اللحظات الأخيرة أمام ليفربول، ليحصل على برونزية كأس العالم للأندية عام 2019، بعد الفوز على الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة انتهت بالتعادل لهدفين.

ويحتل النصر المركز السابع في الدوري السعودي بـ 17 نقطة من 11 مباراة، أقل بمبارتين من معظم فرق الدوري.