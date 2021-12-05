رومانو: لاعب أياكس قريب من الرحيل بسبب عدم المشاركة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 16:02

كتب : عمر خالد

نيكولاس تاجليافيكو - أياكس

يبدو أن لاعب فريق أياكس امستردام الهولندي نيكولاس تاجليافيكو غير راض بسبب عدم لعبه العديد من المباريات هذا الموسم.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس أن اللاعب الأرجنتيني غاضب بسبب عدم اللعب كثيرا وأنه لا يبدأ في التشكيلة الأساسية في المباريات.

وتابع رومانو عبر تويتر: "عدم لعب تلجليافيكو المباريات يمهد الطريق نحو الرحيل عن الفريق الهولندي في الإنتقالات المقبلة".

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وكان اللاعب الأرجنتيني صرح في وقت سابق قائلا: "لو أنني المدير الفني للفريق مثل إيريك تين هاج، سوف أتحدث كثيرا مع اللاعبين اللذين يجلسون على دكة البدلاء".

وأوضح: "التحث مع اللاعبين أمر في غاية الأهمية".

ولعب نيكولاس تاجليافيكو حتى الآن 9 مباريات مع أياكس في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

أياكس أمستردام نيكولاس تاجليافيكو
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