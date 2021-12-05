كأس العرب - مؤتمر مدرب سوريا: الأداء لم يعجبني ضد تونس

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 15:56

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو سوريا بهدف محمد العنز

شدد تيتا فاليريو مدرب سوريا أن فريقه عليه التحسن أمام موريتانيا يوم الإثنين بعدما ظهر بأداء ليس جيدا ضد تونس رغم فوزه.

وقال فاليريو في مؤتمر صحفي:"مواجهة موريتانيا صعبة لأننا نواجه فريقا ليس مضغوطا. سعيد بالفوز على تونس، لكن الأداء لم يرضيني لأن المنافس أكمل اللقاء منقوصا".

وأضاف "اللاعب محمود المواس، الذي انضم للفريق يوم السبت، قد يشارك ضد موريتانيا".

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ومن جانبه قال مؤيد الخولي لاعب سوريا:"أمام تونس أثبتنا أن المرشح لا يفوز دائما، بل بالجهد في الملعب".

وتحتل سوريا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية ورصيدها 3 نقاط.

والفوز يضمن لسوريا التأهل للدور ربع النهائي إن لم تنتصر تونس على الإمارات.

لكن إذا فازت سوريا على موريتانيا وانتصرت تونس على الإمارات، فسيحدد فارق الأهداف بطل ووصيف المجموعة بين الثلاثي سوريا وتونس والإمارات.

وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط وتليها تونس بثلاث نقاط ولا رصيد لموريتانيا.

سوريا كأس العرب
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